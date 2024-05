Theater in Neunkirchen „Im Wunderland sind wir alle verrückt“

Man denke sich einen heißen Sommernachmittag im Jahre 1862. Beim Picknick auf dem Fluss ist der kleinen Alice Liddell voll langweilig. Sie will eine Geschichte. Mit so viel Unsinn drin wie möglich. Bei dem Mann an den Rudern handelt es sich um den Freund der Familie, Charles Lutwidge Dodgson, ein menschenscheuer Dozent für Logik und Mathematik am renommierten Christ Church College in Oxford. Er beginnt zu erzählen: von einem weißen Kaninchen mit einer Uhr in der Westentasche und einem Mädchen, das ihm hinterher jagt, bis sie durch ein Kaninchenloch direkt ins Wunderland purzelt. Aus der Geschichte, die Dodgson – besser bekannt unter seinem Pseudonym Lewis Carroll – an jenem Nachmittag aus dem Stegreif erzählte, entstanden später die Romane „Alice im Wunderland“ (1865) und „Alice hinter den Spiegeln“ (1872), heute zwei der bekanntesten Kinderbücher der Welt.