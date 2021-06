Borussia Neunkirchen : Kunz kandidiert nicht mehr

Neunkirchen Bei der nächsten Mitgliederversammlung, die im August stattfinden soll, wird sich der Vorsitzende nicht mehr zur Wahl stellen.

Das hat rein private und berufliche Gründe und hat nichts mit dem Verein zu tun. Ich habe vor anderthalb Jahren eine neue Stelle angetreten, die mich sehr fordert. (Kunz wurde vom stellvertretenden Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Kusel zum Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion in Kaiserslautern befördert, Anm. d. Red.) Dies führt in der Nach-Corona-Zeit auch zu vielen Einsätzen am Wochenende. Dann kann ich in Neunkirchen nicht mehr im Stadion so präsent sein, wie ich das gerne möchte. Es waren schöne Jahre bei der Borussia, die meiner Meinung nach auch erfolgreich waren. Aber jetzt muss für mich in meiner Freizeit wieder die Familie an Nummer eins stehen. Zumal ich meine berufliche Belastung auch mit Freizeit kompensieren muss. Und wenn ich dann weiter zusätzlich noch eine Aufgabe als Vorsitzender der Borussia hätte, die Zeit und manchmal auch Nerven kostet, wäre das auf Dauer belastend.