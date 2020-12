Covid-19 : 36 neue Fälle von Covid-19 im Kreis

Kreis Neunkirchen Der Landkreis Neunkirchen meldete am Mittwochabend 36 weitere Covid-19-Fälle. Es gab gestern keinen Todesfall. In der Kita Lehbesch in Ottweiler wurde eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet. Die Kindergartengruppe sowie weitere Erzieher wurden als Kontaktpersonen in die Kategorie I eingestuft.