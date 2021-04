Pandemie im Landkreis Neunkirchen : Inzidenzwert steigt Sonntagabend auf 160,7

Kreis Neunkirchen Akut sind 499 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Am Sonntagabend (11. April) hat der Landkreis Neunkirchen einen Inzidenzwert von 160,7 gemeldet. Akut sind 499 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bekannt wurden weitere elf Mutationsfälle. Zurzeit sind folgende Einrichtungen im Landkreis betroffen, in denen es eine oder mehrere Infektionen gibt: Fliedner Krankenhaus Neunkirchen, Rehaklinik Illingen, Kindergarten Neunkirchen-Heinitz, Reha GmbH (Wohnanlage am Hüttenpark) Neunkirchen, Steinwald Gymnasium Neunkirchen, Städtische Kita Regenbogen Neunkirchen, Bachschule (Grundschule) Neunkirchen.