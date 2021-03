Pandemie im Landkreis Neunkirchen : Inzidenz liegt jetzt bei 131

In einer Kindertagesstätte im Kreis wurde am Montag ein positiver Fall bekannt.

Drei Covid-19-Neuinfektionen meldet der Kreis für Montag, 29. März. Akut sind im Landkreis Neunkirchen 312 Personen mit dem Coronavirus infiziert – 25 in Eppelborn, 17 in Illingen, 14 in Merchweiler, 170 in Neunkirchen, 32 in Ottweiler, 30 in Schiffweiler und 24 in Spiesen-Elversberg. Der Inzidenzwert liegt damit bei 131,0. Weitere fünf Mutationsfälle sind dokumentiert. Somit sind im Landkreis Neunkirchen insgesamt 331 Mutationsfälle nachgewiesen – 281 mal die Englische Variante, 50 mal die Afrikanische Variante. In der Kindertagesstätte Heinitz wurde am Montag ein positiver Fall bekannt.