Kreis Neunkirchen Fünf Neuinfektionen am Freitag.

Fünf neue Corona-Fälle meldet der Landkreis Neunkirchen für Freitag, 23. Juli – je zwei in Neunkirchen und Spiesen-Elversberg, einer in Eppelborn. Akut sind 33 Personen in unserer Region mit dem Corona-Virus infiziert. Der Inzidenzwert liegt nach Berechnungen des Landkreises bei 21.