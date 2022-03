Aktionswoche „Das Saarland voller Energie“ : Tipps beim „Stromspar-Check“ im Diakonieforum

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: In vielen Nebenkostenabrechnungen stecken Fehler. Foto: Christin Klose Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Neunkirchen Das Projekt „Stromspar-Check“ der Diakonie Saar richtet in der Aktionswoche „Das Saarland voller Energie“ vom Montag, 7., bis Mittwoch, 9. März, einen Infostand im Diakonieforum (Bliespromenade 1) aus, teilt Stefanie Stein für die Diakonie mit.

Jeweils zwischen 9 und 16 Uhr informieren Stromsparberater über das Energiesparen im Haushalt und stellen das Angebot vor, einen Stromspar-Check in der eigenen Wohnung durchführen zu lassen. Zudem wird ein großes Sortiment an Energiesparartikeln präsentiert, die Teilnehmer am Stromspar-Check kostenfrei erhalten können. Ratsuchende werden gebeten, zur Beratung ihre Strom- und Nebenkostenabrechnung mitzubringen. Für Haushalte mit geringem Einkommen ist die Beratung und der Stromsparcheck kostenlos.