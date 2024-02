Frauennetzwerk Neunkirchen Film, Tanzfest und mehr zum Frauentag

Im Vorfeld der Kommunal- und Europawahl zeigt das Frauen-Netzwerk am Sonntag, 3. März, um 11 Uhr im Cinetower Neunkirchen den Film: „Die Unbeugsamen“. Erzählt wird die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen erkämpfen mussten. Sie sind diesen Weg als Politikerinnen unerschrocken gegangen und trotzten mit unendlicher Geduld Vorurteilen und sexueller Diskriminierung. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten.