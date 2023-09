Schulstart in Neunkirchen Training für sicheres Busfahren

45 Klassen der weiterführenden Schulen im Kreis Neunkirchen nehmen an den Busschulungen teil, die von 18. September bis 13. Oktober durchgeführt werden. So auch die fünften Klassen der Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte, die umbaubedingt Unterricht in der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Schule in Wiebelskirchen haben. Dort haben Oberbürgermeister Jörg Aumann, der Beigeordnete Thomas Hans, Amtsleiterin Gertrud Backes sowie der NVG-Fahrmeister Stefan Latz Schüler und Lehrpersonal zu Beginn des Bustrainings begrüßt.