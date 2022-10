47 Klassen im Kreis Neunkirchen machten mit : Aktion Sicheres Busfahren: Training für Fünftklässler

Lehrer Michael Klein (von links), Lehrerin Nicole Azizi, Amtsleiterin Gertrud Backes, Kinderbeauftragte Caroline Collet und Beigeordneter Thomas Hans zusammen mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Krebsberg. Im Hintergrund Christian Kaiser und Eugen Hodel von der NVG. Foto: Jörg Mohr

Neunkirchen Durch den Wechsel an eine weiterführende Schule fahren viele Schulkinder zum ersten Mal alleine mit dem Bus zur Schule. Doch auch das sichere Busfahren will gelernt sein. Aus diesem Grund bieten die Kinderkommission und das Kinderbüro der Kreisstadt Neunkirchen in Zusammenarbeit mit der NVG schon seit Jahren eine Schulungsaktion unter dem Motto „Sicheres Busfahren/Mit dem Bus zur Schule – aber sicher“ an.

Hier lernen die Kinder auf anschauliche Weise, wie gefährlich Drängeln beim Einsteigen sein kann, dass der Busfahrer nicht gestört werden darf oder dass man während der Fahrt nicht im Bus herumspringen sollte.