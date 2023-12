Oberbürgermeister macht seinem Ärger Luft Bürger beschweren sich über geschlossene Hauptpost

Als ein „großes Ärgernis“ empfindet nicht nur Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann die zeitweise Schließung der Hauptpost in der Vorweihnachtszeit. Wie der Verwaltungschef dem Stadtrat Neunkirchen nach der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend mitteilte, habe er am 6. Dezember einen Beschwerdebrief an die zuständige Mitarbeiterin der Deutschen Post AG in Bonn geschrieben, weil die Hauptpost vom 4. Dezember bis 7. Dezember geschlossen war. Auf einem Schild an der Eingangstür sei auf die nächste Postbank-Filiale in St. Ingbert verwiesen worden.