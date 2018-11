später lesen Advents-Basar in Herz Jesu Bunter Adventsbasar im Pfarrheim Herz Jesu Teilen

Der Handarbeitskreis Herz Jesu lädt am Samstag, 1. Dezember, ab 15 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, ab 10 Uhr, zum traditionellen Adventsbasar ein. Außer Handarbeiten gibt es im Pfarrheim Herz Jesu in Neunkirchen Adventskränze und Gestecke,Marmelade und Eierlikör, Glühwein, Kaffee und Kuchen, Gebäck und sonntags ab 12 Uhr ein Mittagessen. red