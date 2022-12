BBZ Neunkirchen : Weihnachtsbräuche beim Basteln kennen gelernt

Neunkirchen Bastelscheren, Klebstoff und Papier waren gefragt im TGS BBZ in Neunkirchen das wichtigste Material. Die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht lange in Deutschland leben, beschäftigen sich mit den Bräuchen zur Weihnachtszeit.

St. Martin, Advent und der Heilige Nikolaus standen im Fokus. Je nach Sprachverständnis wurde ihnen mit Hilfe von Vokabelübungen und Ausmalen in die Thematik nähergebracht und von den Bräuchen berichtet, teilt die Schule mit. Dann ging es an die Kreativität: St. Martins-Laterne, Papiertütensterne, Nikolausstiefel aus Servietten und natürlich das Schmücken des schuleigenen Weihnachtsbaums. Die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei, die Klassenräume wurden mit den Basteleien geschmückt. So konnten sie gemütlich in die Adventszeit starten. Vor allem die jungen Menschen, denen die christlichen Bräuche nicht vertraut sind, hatten großes Interesse gezeigt, da sie in der Stadt und in den Geschäften viele Angebote und Aktionen erlebten, diese aber nicht zuordnen konnten, heißt es weiter. So konnte ein Beitrag zu Verständnis und Inklusion geleistet werden - und dies verbunden mit sehr viel Freude.