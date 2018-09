später lesen Radfahren mit dem ADFC ADFC lädt zur Radtour Teilen

Zu einer Tagestour lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) in Neunkirchen für Sonntag, den 30. September, seine Mitglieder und Freunde ein. Die Radtour zur Kneispermühle bei Wallhalben in der Pfalz startet um 10 Uhr in Wellesweiler am Turnerheim in der Pestalozzi Straße.