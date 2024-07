Abschluss 2024 an der Alex-Deutsch-Schule in Wellesweiler La-Ola-Welle für die Absolventen

31 Mädchen und Jungen der Alex-Deutsch-Schule Wellesweiler haben ihre Abschlussprüfungen im hauptschulbezogenen beziehungsweise mittleren Bildungszweig bestanden und wurden jetzt feierlich verabschiedet. Die Abschlusszeremonie fand dieses Mal nicht wie gewohnt im Katholischen Pfarrheim statt, sondern in der hauseigenen Aula. Passend zur Euphorie der aktuellen Europameisterschaft nutzte Schulleiterin Ulrike Rothermel bei ihrer Begrüßungsrede viele Anspielungen aus der Welt des Fußballs. Stolz sei sie auf ihre jungen „Spieler“, die trotz vieler Formtiefs, gegnerischer Fouls und anderer Widrigkeiten schließlich doch den so genannten „inneren Schweinehund“ als ärgsten Widersacher und Verursacher der gefürchteten Willensschwäche überwinden konnten. Mit wichtigen Siegen und Erfolgen am Ende, die spontan mit einer La-Ola-Welle in der berstend vollen Aula gefeiert wurden.