Verabschiedung Bürgermeister Armin König „Tschüss, wir sehen uns“

Armin König selbst blickte im Interview mit Ulli Heintz auf einige Themenfelder zurück. So das Kulturangebot. König: „Kultur ist das, was eine Gemeinde prägt. Kultur ist ein toller Standortfaktor.“ Der Mehrwert in Illingen habe sich im vergangenen Jahr auf eine Million Euro summiert. Zum Thema Natur und Umwelt. Dazu könne jede Kommune beitragen. So gebe es in Illingen keine Neubaugebiete in Außenbereichen, nannte er ein Beispiel. Oder den Hochwasserschutz, das Freihalten von Auen. König: „Saubere Erde, das fängt ganz unten an.“ Inklusion und Barrierefreiheit,ein weiteres Thema: „Dass wir uns dafür einsetzen“, ist selbstverständlich.