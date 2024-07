Abi 2024 am Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen Abitur „filmreif“ bestanden Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen verlieh 35 Abiturzeugnisse

Der selbsternannte „Mann der Zahlen, Daten und Fakten“ gratulierte den Schülern zu ihrem bestandenen Abitur. Wie auch in den Jahren zuvor wartete er mit der exakten Verweildauer der Abiturienten am Steinwaldgymnasium auf: „Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, vom ersten (29. August 2016) bis zum letzten Schultag (6. Juli 2024) dauerte Ihr Weg bis zum Abitur sieben Jahre, zehn Monate und sieben Tage. Anders gesagt: 2868 Tage.“ Eine lange Zeit des Lernens, die sich ausgezahlt habe, denn „20 Abiturientinnen und 15 Abiturienten“ hätten in diesem Jahr gezeigt, dass sie nicht nur leistungsbereit, sondern auch leistungsfähig seien. „Sie konnten ihr großes Ziel, am Steinwaldgymnasium das Abitur zu bestehen, verwirklichen“, so Gräber weiter.