Umleitungen A8-Sperrung bei Neunkirchen – was Autofahrer jetzt wissen müssen

Viele Jahre müssen sich Verkehrsteilnehmer rund um Neunkirchen auf Behinderungen einstellen. Denn ein Autobahn-Großprojekt mit zahlreichen Neubauten bremst Fahrzeuge aus und lässt sie über Umleitungen weiterkommen. Jetzt steht in Vorbereitung all dessen eine neue Sperrung an, wie ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft mitteilt.