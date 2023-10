Verkehrsbehinderungen und Staus erwartet Mehrwöchige Baustelle auf A8 Neunkirchen – Sperrung in drei Abschnitten

Während des erstes Abschnitts, der vom 28. Oktober bis zum 7. November angesetzt ist, wird die Abfahrt an der Richtungsfahrbahn Luxemburg und der B41 bis zur Einmündung Westspange sowie die Auffahrt an der Richtungsfahrbahn Pirmasens von der Sperrung betroffen sein. Die Ausfahrt nach Spiesen an der Richtungsfahrbahn Pirmasens bleibt in dieser Zeit offen. Auf der B41 bleibt außerdem die Zufahrt zur A8 in Richtung Luxemburg auf einem eingeengten Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet.