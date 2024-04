Arbeiten rund um A8 Geplanter Neubau der Autobahn-Brücke bei Neunkirchen sorgt für Umleitung

Das betrifft auch die dort verlaufende L114. Sie liegt in einem Abschnitt unter der Kasbruchtalbrücke, die abgerissen werden soll. Die Arbeiten an der Landstraße beginnen am Montag, 22. April. Das teilt Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen mit. Das bedeute, dass sich Verkehrsteilnehmer auf Umwege einstellen müssen.