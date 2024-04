72-Stunden-Aktion in Neunkirchen Die Welt ein Stückchen besser machen

Die Pfadfinder und die KJ St. Josef-St. Johannes haben ihre Aktionen bereits angekündigt: In St. Josef-St. Johannes arbeiten die Jugendlichen am Kindergarten. Das Außengelände des Kindergartens St. Josef, Karcherstraße 49, ist derzeit gesperrt, da die Sicherheit der Kinder nicht gewährleistet ist. Ein Großteil des Geländes muss ausgehoben werden, um Hackschnitzel in einer Höhe von 30 Zentimeter einzubringen. Außerdem werden die Hochbeete saniert und der Sandkasten neu befüllt. Auch der Innenhof soll farblich neu gestaltet werden. Falls noch Zeit ist, soll auch noch eine Spielküche installiert werden.