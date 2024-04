„Uns schickt der Himmel“ Volle Kraft voraus: 72-Stunden-Aktion im Kreis Neunkirchen läuft

Der Countdown läuft. Bis Sonntag, 17.07 Uhr, haben die fünf Gruppen im Kreis Neunkirchen Zeit, ihre Projekte im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zu realisieren. Das verbindende Motto lautet „Uns schickt der Himmel“. Wie die Katholische Jugend Wemmetsweiler erfuhren auch die Jugendlichen in Schiffweiler erst zum Start am Donnerstag, um was es sich bei ihrer Aufgabe handelt. Wobei sich die Überraschung in Grenzen hielt. Präsentierte Bürgermeister Markus Fuchs doch quasi ein Remake der Aufgabe von 2019. Damals wurde auf der ehemaligen Tennisanlage am Mühlbach ein Beachvolleyball-Platz geschaffen. Dort, so Fuchs, müsste man mal richtig sauber machen und den Platz wieder herrichten. Ergänzend dazu soll ein Teilstück zur Rasenfläche umgewandelt werden. „Die Wiese bekommt Bolzplatzcharakter“, konkretisierte Pastoralreferent Philipp Spang. Rund 200 Quadratmeter groß ist die Fläche. Und damit sich die Gruppe um Pfarrjugendleiter Jannik Zyrull körperlich nicht zu sehr verausgaben muss, steht der Bauhof mit einem Radlader zur Verfügung. Unterstützung signalisierte bereits die Jugendfeuerwehr, die mit kompletter Mannschaft anrücken will. Für die leibliche Stärkung zwischendurch will die Metzgerei Maaß sorgen.