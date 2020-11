Coronavirus : 392 Personen sind mit Coronavirus infiziert

Foto: dpa/Robert Michael

Kreis Neunkirchen 44 weitere Fälle von Covid-19 sind am Donnerstag im Kreis Neunkirchen hinzugekommen. Das meldet die Pressestelle des Landkreises. In Neunkirchen 18, in Illingen 4, in Merchweiler 2, in Ottweiler 3, in Schiffweiler 4, in Spiesen-Elversberg 4 und in Eppelborn 9. Von den insgesamt 1248 Erkrankten können 839 Personen als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen.