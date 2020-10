Der Inzidenzwert liegt bei 139,7.

Für Donnerstag, 29. Oktober, meldet der Landkreis Neunkirchen 38 weitere Covid-19-Fälle. In Neunkirchen gab es 14 Neuinfektionen, in Eppelborn sieben, in Merchweiler und Spiesen-Elversberg je fünf, in Schiffweiler drei und in Illingen sowie Ottweiler je zwei.