Aktuelle Corona-Lage im Landkreis Neunkirchen : Quarantäne für Kita Wiesbach

Kreis Neunkirchen Drei weitere Fälle von Covid 19 sind für den Kreis Neunkirchen am Sonntag gemeldet worden. Die Kita Wiesbach muss vorsorglich in Quarantäne.

(hek) Alle 35 Kinder sowie die Erzieher der Katholischen Kita Wiesbach müssen vorsorglich bis Mittwoch, 20. Januar, in Quarantäne, da eine Mitarbeiterin mittels Schnelltest positiv auf Covid 19 getestet wurde. Insgesamt hat es am Wochenende im Landkreis Neunkirchen 14 weitere positive PCR-Tests gegeben, elf am Samstag und drei am Sonntag. Am Wochenende gab es keinen weiteren Todesfall, der auf Covid 19 zurückzuführen ist.