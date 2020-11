Pandemie im Kreis Neunkirchen : 31 weitere Fälle von Covid-19

Kreis Neunkirchen Übers Wochenende meldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 31 weitere Covid-19-Fälle im Landkreis Neunkirchen.

Kreis Neunkirchen Am Samstag, 28. November, gab es 23 weitere Fälle von Covid 19, und zwar neun weitere in Neunkirchen, zwei in Illingen, zwei in Ottweiler, sieben in Eppelborn, zwei in Merchweiler, null in Schiffweiler sowie einer in Spiesen-Elversberg.

Am Sonntag, 29. November, kamen acht weitere Fälle von Covid 19 hinzu. Zwei weitere in Neunkirchen, null in Illingen, einer in Ottweiler, zwei in Eppelborn, zwei in Merchweiler, keiner in Schiffweiler und ein weiterer in Spiesen-Elversberg.

Demnach gab es bis Sonntag insgesamt also 1629 positive Covid-19-Fälle. Todesfälle waren am Wochenende keine zu beklagen. Von den insgesamt 1629 Erkrankten können 1333 Personen (plus 42) als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen. Stand Sonntagabend sind 273 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es 23 Covid-19-Todesfälle.

In den vergangenen sieben Tagen sind damit 141 Infektionsfälle aufgetreten, der Inzidenzwert liegt bei 107,3. (Auf Basis der neusten Einwohnerzahl des Landkreises Stand 30. Juni 2020: 131.226 Einwohner)

(hek)