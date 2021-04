Täter hatte ein Messer dabei : Raubüberfall auf 26-jährigen Syrer in Neunkirchen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen Ein junger Syrer war in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag gegen Mitternacht in der Hospitalstraße in Neunkirchen auf dem Heimweg von einer unbekannten Person grundlos mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten worden.

Auf dem Boden liegend beugte sich der Täter über den 26-Jährigen und entwendete sein Handy, seinen Geldbeutel und eine Bankkarte. Der Täter führte ein Messer und eine Bierflasche mit sich, setzte die Gegenstände jedoch nicht ein.

Der junge Mann konnte nach dem nach dem Angriff fliehen und verständigte die Polizei. Er hat leichte Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich erlitten und wurde in ein Neunkircher Krankenhaus eingeliefert.

Den Täter beschreibt der Syrer als arabisch aussehenden Mann mit roter Jogginganzugjacke und schwarzer Jogginganzughose.