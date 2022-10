Hospizarbeit in Neunkirchen : Sie helfen in den schwersten Stunden

Neunkirchen/Spiesen-Elversberg Ambulantes Hospiz St. Josef Neunkirchen feiert sein 20-jähriges Bestehen: „Sterbende und Trauernde sollen einen Platz in unserer Mitte haben.“ In den 20 Jahren hat das Team über 3200 Patienten und ihre Familien begleitet.

Sie unterstützen Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen in den schwersten Stunden und das seit nunmehr seit zwei Jahrzehnten: Gemeinsam mit Gästen und Kooperationspartnern haben Haupt- und Ehrenamtliche das 20-jährige Bestehen des Ambulanten Hospizes St. Josef Neunkirchen gefeiert. „Wir haben in den 20 Jahren über 3200 Patientinnen und Patienten und ihre Familien begleitet. Jeder dieser Menschen steht für ein Einzelschicksal. Die Menschen, die wir kennenlernen, befinden sich in einer Extremsituation, geprägt von großer Angst und Unsicherheit. Unsere Aufgabe ist es, sie zu unterstützen und zu begleiten“, blickte die Leiterin des Hospizes, Petra Hohnsbein, beim Festakt im Centrum für Freizeit und Kommunikation (CFK) in Spiesen-Elversberg, zurück.