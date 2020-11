Geld für Illingen, Neunkirchen und Spiesen-Elversberg : Bauminister kündigt Post mit guten Nachrichten an

Kreis Neunkirchen Kommunen im Kreis Neunkirchen erhalten rund 2,5 Millionen Euro aus Städtebauförderprogrammen sowie Investitionspakt.

„Ich freue mich, dass in 2020 wieder hohe Fördersummen von Bund und Land bereitgestellt werden können, um unsere saarländischen Städte und Gemeinden bei der städtebaulichen Erneuerung und damit der Anpassung ihrer kommunalen Infrastrukturen zu unterstützen. So werden rund 29 Millionen Euro für 43 Gesamtmaßnahmen in 2020 zur Verfügung gestellt. Die Zuteilungsschreiben an die Kommunen werden in den nächsten Tagen mein Haus verlassen“, so Bauminister Klaus Bouillon in einer Mitteilung an die Presse.