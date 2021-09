Zahlen vom Wochenende : 19 weitere Fälle von Corona im Kreis Neunkirchen

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Neunkirchen 19 weitere Corona-Fälle sind im Kreis Neunkirchen am Wochenende nachgewiesen worden. Während am Sonntag ein neuer Fall in Neunkirchen hinzugekommen ist, waren es am Samstag 18 – sieben in Neunkirchen, fünf in Merchweiler, drei in Illingen, zwei in Spiesen-Elversberg und einer in Ottweiler.