Landkreis Neunkirchen : 14 Neu-Infektionen mit Corona

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Landkreis Neunkirchen am Dienstag bei 50. Foto: dpa/Matthias Balk

Neunkirchen Wie der Landkreis Neunkirchen mitteilte, hat es am Dienstag 14 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die meisten davon in der Stadt Neunkirchen (9). Drei weitere wurden in Eppelborn registriert.