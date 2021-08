Landkreis Neunkirchen : 14 neue Corona-Fälle am Wochenende

Der Inzidenzwert liegt im Landkreis Neunkirchen nach 14 gemeldeten Fällen am Wochenende bei 34. Foto: dpa/Oliver Berg

Am Wochenende sind 14 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, wie der Landkreis am Sonntag mitteilte. Am Samstag fanden zehn Personen aus Neunkirchen, sowie eine Person aus Spiesen-Elversberg Eingang in die Statistik (davon eine mit einer Mutation) – am Sonntag kamen nochmal drei Personen in Neunkirchen dazu.