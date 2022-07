100 Jahre Stadt Neunkirchen : Neues Postkarten-Motiv im August

Ab diesem Montag, 1. August, wird das nunmehr fünfte historische Motiv aus dem Bestand des Neunkircher Stadtarchivs zum Jubiläum „100 Jahre Stadt Neunkirchen“ bei den teilnehmenden Neunkircher Händlern als limitierte Postkarte kostenfrei zu erhalten sein.

Es lohnt sich also weiterhin doppelt, die Geschäfte in der Innenstadt zu besuchen. Die Postkarten sind in streng limitierter Auflage (1000 Exemplare) und ausschließlich bei den nachfolgend kooperierenden Neunkircher Ausgabestellen zu erhalten. Weitere Informationen online unter https://www.neunkirchen.de/citymanagement

red/Foto: Stadt Neunkirchen/Stadtarchiv