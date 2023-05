Handballabteilung TuS Wiebelskirchen „100 Jahre im Spiel“ – mit Hochs und Tiefs

Da sich bis heute immer wieder junge Männer und Frauen fanden, die an diesem Kampfspiel ihre Freude hatten, feiert die Handballabteilung des TuS Wiebelskirchen vom 9. bis 11. Juni ihr 100-jähriges Bestehen. In den 100 Jahren Handball in Wiebelskirchen wurden sowohl im Aktivenbereich als auch im Jugendbereich zahlreiche Meisterschaften errungen. Die Zugehörigkeit der 1. Mannschaft zur Regionalliga Südwest in den Jahren 1986 bis 1989 war der absolute spielerische Höhepunkt der Wiebelskircher Handballer. In all den Jahren wurden von den Mannschaften immer wieder Freundschaftsspiele mit Mannschaften von außerhalb des Saarlandes ausgetragen. Man spielte gegen Mannschaften aus ganz Deutschland. Das reichte von Bayern bis Schleswig-Holstein, von Baden-Württemberg bis Berlin.