Angeblich akute Unterzuckerung Neunkircher OB Aumann rammt Autos und greift Polizeibeamte an

In der Sache ermittelt laut Jörg Aumann selbst nun auch die Staatsanwaltschaft gegen den Neunkircher Oberbürgermeister. „Die Ermittlungen gegen mich halte ich für absolut richtig. Schließlich handelt es sich objektiv um eine Straftat. Auch wenn ich davon ausgehe, dass ich in einem Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt habe“, sagt Aumann. Der Oberbürgermeister hatte den Vorfall am Montag seinem engsten Mitarbeitern und seiner Partei geschildert. Am Dienstag hatte er Teile des Vorfalls am Dienstag via Sozialem Netzwerk Facebook bekannt gemacht. Aumann erhielt auf seinen Post auch viele unterstützende Reaktionen. So schrieb der SPD-Fraktionschef im saarländischen Landtag Ulrich Commerçon: „Meinerseits großen Respekt für Deine offenen und klaren Worte. Du trägst damit dazu bei, uns allen noch einmal bewusst zu machen: Das Verhalten von Menschen muss manchmal anders betrachtet werden, als es zunächst den Anschein hat.“