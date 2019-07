Hitzerekorde : Großer Andrang am Bostalsee

Nelly grüßt von einer gelben Ente auf dem Bostalsee. Foto: B&K/Bonenberger/

Schweißtreibende Temperaturen herrschten auch am Donnerstag im Saarland. Am heißesten war es nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Neunkirchen mit 40,2 Grad. Da der Wert vom Vortag in Saarbrücken-Burbach auf „nur noch“ 40,0 Grad korrigiert wurde, ist Neunkirchen damit alleiniger saarländischer Rekordhalter. Den deutschen Hitzerekord knackte Lingen in Niedersachsen mit 42,6 Grad.

Von SZ/dpa