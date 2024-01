Mutiger Krankenhausplan für das Saarland gefordert Neues Angebot könnte Ende für Diakonie-Krankenhaus Neunkirchen bedeuten

In der Hängepartie beim Verkauf des Neunkircher Diakonie-Krankenhauses setzt ein privater Träger das Land jetzt mit einem Lösungsvorschlag unter Druck – und forciert zugleich die Debatte um die gesamte Klinikstruktur im Saarland. Die Marienhaus-Gruppe, die auch ein Klinikum im Neunkircher Stadtteil Kohlhof betreibt, sieht sich nach eigenen Angaben in der Lage, die Stadt Neunkirchen und ihr Umland mit Schiffweiler, Friedrichsthal, Spiesen-Elversberg, Ottweiler und teilweise Bexbach allein klinisch zu versorgen. Ein Erhalt des bisherigen Diakonie-Krankenhauses unter Beteiligung der Uni-Klinik (also des Landes), wie derzeit angedacht, wäre damit nicht nötig. Zugleich forderte Sebastian Spottke, der Vorsitzende der Marienhaus-Gruppe, im SZ-Interview das Land auf, auch in anderen Saar-Kommunen Klinik-Doppelstrukturen abzubauen. Und er beklagte eine „Wettbewerbsverzerrung“ zulasten privater Träger, wenn Kommunen und Kreise die Defizite ihrer Kliniken ausgleichen.