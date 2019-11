Rückzug der Saar-Diakonie aus der Nachmittagsbetreuung an Ganztagsschulen : Ministerium: Diakonie bezahlte Erzieher zu gut

Saarbrücken/Neunkirchen Das Saar-Bildungsministerium erwartet keine Nachteile für neun Freiwillige Ganztagsschulen (FGTS), in denen das Diakonische Werks an der Saar sich ab dem Schuljahr 2020/21 aus der Nachmittagsbetreuung zurückzieht (die SZ berichtete).

Das Ministerium werde alle Schulen und deren Schulträger kontaktieren und im engen Austausch mit der Diakonie bleiben, um den „Übergang ohne Brüche sicherzustellen“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. „Erfahrene Träger“ von Nachmittagsbetreuungen an anderen Schulen hätten bereits ihr Interesse bekundet, die Aufgaben der Erzieherinnen und FGTS-Helfer der Diakonie zu übernehmen, so das Ministerum.