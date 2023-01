Drei Neujahrsbabys im SHG-Klinikum : Das erste Baby des Jahres im Saarland wurde in Merzig geboren

Merzig Das Saarland-Neujahrsbaby kommt 2023 aus Merzig. Knapp eine halbe Stunde ließ sich Daniel Spieß im neuen Jahr Zeit, bis er schließlich die Welt im SHG-Klinikum begrüßte.

Zwei weitere Neujahrsbabys in Merzig

Ein Neujahrsbaby in Saarlouis

1099 Babys sind im Jahr 2022 im Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis auf die Welt gekommen, aber in der Silvesternacht keines. Dennoch waren es zwei Jungen und ein Mädchen, Ayaan, Yusuf und Karlotta,,die am 31. Dezember bis zum Mittag das Licht der Welt erblickten. Zwei weitere neue Erdenbürger kündigten sich dann am Nachmittag des Neujahrtages im Kreißsaal an. Wie die Klinik erklärte, hätte die Zahl der Geburten noch höher sein können, hätte man nicht viele Patientinnen aufgrund des Personalmangels wegschicken müssen. Davon profitierte das DRK-Krankenhaus in Saarlouis, zumal beide Abteilungen mit Dr. Johannes Bettscheider den gleichen Chefarzt haben. Hier kamen im Verlauf des Jahres 2022 insgesamt 804 Babies auf die Welt. An Silvester und Neujahr herrschte hier jedoch Ruhe im Kreißsaal.