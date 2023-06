Neues Ranking Das sind die 20 beliebtesten Wanderwege in Deutschland - eine Tour aus dem Saarland dabei

Wie das Ferienhaus-Portal Holidu mitteilt, ist die Wanderung Herzogstand und Heimgarten in Kochel (Bayern) die schönste in ganz Deutschland. Der 16,3 Kilometer lange Rundweg geht hoch über dem oberbayerischen Walchensee zum Herzogstand. In dem neuen Ranking, das Holidu gemeinsam mit der Outdoor-Plattform AllTrails erstellt hat, wurde untersucht, welche Wanderwege in Deutschland basierend auf den Bewertungen auf den Plattformen am beliebtesten sind.