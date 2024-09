Regionaler Leitartikel Gesundheit braucht Eigenverantwortung

In einer Langzeitstudie lässt die R+V-Versicherung regelmäßig „Die Ängste der Deutschen“ ermitteln. In diesem Jahr gab fast die Hälfte der 2400 Befragten an, sich vor Pflegebedürftigkeit im Alter zu fürchten. Teenager machen sich noch wenig Sorgen (21 Prozent), Menschen über 60 Jahren umso mehr (62 Prozent). Alle Menschen wollen so lange wie möglich selbstständig im eigenen Haushalt leben. Und doch rauben vermeidbare Krankheiten vielen Bürgern die Eigenständigkeit und lassen sie zum Pflegefall werden.