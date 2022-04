Neues Buch über den saarländischen Wald : „Achtet den Wald! Er war noch nie so wichtig wie heute“

Saarbrücken Das Saarland ist Waldland. Nun haben sich die beiden Forstwissenschaftler und Autoren Jörn Wallacher und Uwe Eduard Schmidt daran gemacht, Historie, ökonomische Nutzung und gesamtgesellschaftliche Bedeutung der „Saar-Wald-Kultur“ in einem Buch niederzuschreiben. Warum „Dich sah ich wachsen, Holz“ ein so bemerkenswertes Buch ist.

„Weißt du, was ein Wald ist? Ist ein Wald etwa nur zehntausend Klafter Holz? Oder ist er eine grüne Menschenfreude?“ Ein Zitat von Bertolt Brecht haben die beiden Autoren Jörn Wallacher und Uwe Eduard Schmidt ihrem Buch über den saarländischen Wald vorangestellt – gewissermaßen ein Leitmotiv für den knapp 280 Seiten starken Band. Denn die beiden Autoren beleuchten die einzelnen Etappen der Waldwirtschaft in der Saarregion sowohl wissenschaftlich als auch kulturhistorisch fundiert. Ein Fokus liegt dabei auf den verschiedenen Funktionen des Saar-Waldes im Wandel der Zeit – von der Geburtsstunde des Saargebiets im Jahr 1920 bis heute.

Knapp drei Jahre lang haben der aus Göttelborn stammende Uwe Eduard Schmidt, Professor für Wald- und Forstgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau, und Jörn Wallacher, Diplom-Forstwirt und ehemaliger Referatsleiter im Umweltministerium des Saarlandes, an ihrem Buch gearbeitet. Wallacher, der in Dänemark geboren wurde, ist in St. Ingbert aufgewachsen und hat sich intensiv mit dem saarländischen Wald und seiner Geschichte auseinandergesetzt.