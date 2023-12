Ein neues Buch blickt zurück Die bunte Geschichte des Halberg Open Airs

Gerade im Saarland entsteht Großes ja im Kleinen, wie uns das Landesmotto nahelegt. So auch in Saarbrücken am 16. Juni 1981 – einem Dienstag. Da begrüßt Moderator Manfred Sexauer auf der Saarbrücker Mini-Bühne eines Radio-Übertragungswagen am St. Johanner Markt unter anderem Ted Herold, den „deutschen Elvis“, und Thomas Ohrner. Der heißt damals noch Tommi, ist als „Timm Thaler“ fernsehbekannt und versucht sich auch als Sänger. Es ist die Geburt des „Schülerferienfests“ des Saarländischen Rundfunks – die Gründungsväter Gerd Arend, Jürgen Köster und Hermann Stümpert wollen vor allem jenen Schülerinnen und Schülern etwas bieten, die in den Sommerferien nicht wegfahren. Was so überschaubar beginnt, wächst und verändert sich in den folgenden Jahrzehnten – aus dem Musikfest auf dem Markt wird für viele Jahre das „Halberg Open Air“, dann, nachdem sich beim SR ein Finanzierungsloch öffnet, das „SR Ferien Open Air St. Wendel“.