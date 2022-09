Wie italienisch ist das Saarland? : Längere Historie als viele denken: Auf den Spuren der Italiener im Saarland

Ein Foto aus der Zeit, als man von Italienern in Deutschland noch nicht von Nachbarn oder Mitbürgern sprach, sondern von „Gastarbeitern“: eine Gruppe italienischer Arbeiter 1962 beim Kauf von Spaghetti in Wolfsburg. Foto: Hans Heckmann/dpa/Hans Heckmann

Saarbrücken Gibt es eine saarländisch-italienische Historie erst aus der Zeit, als die so genannten Gastarbeiter zu uns kamen? Pasquale Marino aus Saarbrücken hat seine Recherchen zum Thema in einem Buch zusammengetragen. Wären die Fresken in der Sixtinischen Kapelle ohne das Saarland vielleicht nicht ganz so schön?

Wie gut, dass Pasquale Marino vor 30 Jahren seinem Freund Rolando Pettinari in Saarbrücken beim Umzug geholfen hat. Denn da geschah, zwischen Pizzakauf und dem Schleppen der Waschmaschine, zweierlei: Pettinari fischte aus einem Karton einen Aufsatz heraus, den er für die Universität Camerino geschrieben hatte und dem Freund zum Lesen gab. Um „die Präsenz der Italiener im Saarland im 17. Jahrhundert“ ging es da, wobei der Aufsatz natürlich die Region des heutigen, damals noch nicht existenten Saarlands meinte. Während der Umzug weiterging, lief Marino mit Pizzakartons im Arm in der Kronenstraße an der Alten Kirche vorbei, wo ihm eine Plakette auffiel, mit dem Satz „erbaut 1725-1727 von Dominique Garosse, italienischer Werkmeister“. Und damit, sagt Marino, „begann meine Begeisterung für das Recherchieren von Geschichten, Anekdoten und Fakten, die Italiener an der Saar und Umgebung betrafen“. Marino, 65, der einst im Alter von 13 Jahren von Italien an die Saar zog, ist eine italienische Institution im Land, arbeitet seit langem im italienischen Konsularbüro in Saarbrücken, moderiert beim SR die Radiosendung „Mezz‘ora italiana“ und forscht unermüdlich über Italienerinnen und Italiener im Saarland.

Das jüngste Ergebnis dieser jahrelangen Recherchen ist das Buch „Auf den Spuren der Italiener im Saarland“, das nun in der Staatskanzlei in Saarbrücken vorgestellt wurde. „Pasquale Marino hat immer gegen die oberflächlichen Klischees und Stereotypen angekämpft, die mit Italien und der italienischen Einwanderung verbunden sind“, sagte der Chef der Staatskanzlei und Bevollmächtigter für Europaangelegenheiten, Staatssekretär David Lindemann (SPD). Marinos Buch, dessen Geschichten und Anekdoten schon im Jahr 50 vor Christus beginnen, „macht deutlich, dass das Narrativ der Gastarbeiter, die seit 1955 in unser Land gekommen sind, die wahre Geschichte verkürzt“. Der rege und vielfältige Austausch in Handel, Gewerbe, Wissenschaft, Kunst und Kultur zwischen Italien und unserer Saarregion „ist viele Jahrhunderte alt und hat unsere Gesellschaft und unsere Geschichte nachhaltig geprägt. Die rund 25 000 italienischstämmigen Saarländerinnen und Saarländer stehen für ein großes kulturelles Erbe, auf das wir stolz sind“.

Info Vereinsarbeit für Italiener und Italienerinnen Entstanden ist Pasquale Marinos Buch im Rahmen des Projekts „Tracce“, das sich mit der Identität der jüngeren Italienerinnen und Italiener im Saarland beschäftigt. Getragen wird es vom Verein Coasscit Saar. Informationen: www.coasscitsaar.eu

Dieses Erbe betonte auch Andrea Esteban Samà, italienischer Generalkonsul in Frankfurt, der nach Saarbrücken gekommen war. Das Buch sei auch „ein Dank an alle Italienerinnen und Italiener, die im Saarland leben“. Dank sprach er auch Pasquale Marino aus, bevor er noch einen praktischen Hinweis gab: Am 25. September wird in Italien ein neues Parlament gewählt – alle Italienerinnen und Italiener im Saarland hätten demnächst Wahl-Informationen vom Generalkonsulat im Briefkasten.

Anschließend stellte Marino sein Buch vor, für ihn „die Erfüllung eines Traums“. Mit ihm wolle er einige ärgerliche Klischees bekämpfen: Etwa dass die Italienerinnen und Italiener, die ins Saarland gekommen sind, arm seien, ohne Bildung und mit dem Plan, bald wieder abzureisen. Wandelte gar Julius Cäsar schon durch das Gebiet des heutigen Saarlands, um zu einer keltischen Festung am Titelberg im heutigen Luxemburg zu gelangen? Und ist der Viez unserer Region nicht eine Erfindung von weindurstigen römischen Legionären, die in Ermangelung von Trauben einfach Äpfel kelterten? Marino gibt zu, dass er bei seinem Buch auch gerne mal spekuliert, was man als Leserin oder Leser sofort beim Satz „es gefällt uns zu glauben, dass…“ merken könne. So erzählt er von großen Mengen des tiefblauen, für Farbe verwendeten Gesteins Lapislazuli, die von Wallerfangen nach Rom just in der Zeit transportiert wurden, als Michelangelo Anfang des 16. Jahrhunderts die Fresken der Sixtinischen Kapelle malte. Es sei also ziemlich wahrscheinlich, folgert Marino, dass das satte Blau in den Fresken ein Kulturimport aus dem späteren Saarland sei.

Abseits jeder Spekulation verbrieft sind etwa die Biografien des erwähnten italienischen Bauunternehmers Antonio Garosse, der in Ottweiler lebte, und der Familie Cetto, die um 1700 von Italien ins Nordsaarland kam. Johann Carl Anton Cetto war Ende des 18. Jahrhunderts Bürgermeister von St. Wendel, das später eine Straße nach ihm benannte; sein Sohn Carl Philipp Cetto, der Steinkohlegruben in Leitersweiler und Dörrenbach besaß, nahm 1832 am Hambacher Fest teil und war 1848/1849 Abgeordneter für St. Wendel in der Frankfurter Nationalversammlung.

Es gibt in Marinos Buch noch einige Anekdoten und Geschichten mehr, etwa die Geburt der ersten italienischen Radiosendung auf deutschem Boden – beim Saarländischen Rundfunk. Darum hätten der damalige Saarbrücker Konsul und ein Missionar den damaligen Intendanten Franz Mai angefleht. Ihr Argument, dass „die Italiener im Saarland zehn Stunden am Tag ‚Radio Praha‘ hören, direkt aus dem Ostblock, mit einem guten Stück gefährlicher radiofonischer Indoktrination“, habe im Oktober 1961 Früchte getragen.

Neben Marinos Recherchen bietet das Buch einen Blick auf die ersten 25 Jahre des Projekts „Tracce – Auf den Spuren der Italiener im Saarland“. Rolando Pettinari, ehemaliger Journalist, Übersetzer, Lehrer – und erwähnter Umzugsfreund von Marino – leitet den Verein Coasscit/Saar, der das Projekt betreut. Es beschäftigt sich mit der „Problematik der Identität der jüngeren Generation der Italiener, in Verbindung mit der Geschichte dieses Landes“. Bei Projekten konnten Schülerinnen und Schüler etwa auf Spuren des italienischen Barock in Saarbrücken gehen, es gab eine Tagung zum Thema „Soweit die Erinnerung reicht – Großvaters Keller, Großmutters Schrank“, und Hörspiele von Jugendlichen zum Thema „Die Geschichte der Italiener im Saarland“.

Bei der Buchvorstellung hat Pasquale Marino den persönlichen Hintergrund seiner Recherchen erläutert. Wegen seiner „Migrationsbiografie“ sei es immer auch eine „Überlebensstrategie“ gewesen, „sich auf die Suche nach den Italienern zu machen, nach den Spuren der Italiener, die schon da waren“. So könne er dann sagen, dass Italiener und Saarländer eine gemeinsame Vergangenheit hätten, „wir lesen seit Jahrhunderten die gleichen Bücher, wir hängen seit Jahrhunderten die gleichen Bilder auf“.

Buchvorstellung in der Staatskanzlei, von links: Staatssekretär David Lindemann (SPD), Chef der Staatskanzlei und Bevollmächtigter für Europaangelegenheiten, Autor Pasquale Marino, Andrea Esteban Samà, Generalkonsul der Italienischen Republik in Frankfurt, und Rolando Pettinari, Leiter des Vereins Coasscit/Saar. Foto: Staatskanzlei des Saarlandes/Iris Maurer

Das Buch, das man sich auch kostenlos herunterladen kann. Foto: Tobias Keßler