Kassenärztliche Vereiningung baut Experten-Datenbank auf : Neues Ärzte-Netzwerk versorgt Long-Covid-Patienten im Saarland

Viele Patienten, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben, sind danach nicht wieder ganz gesund. Ärzte sprechen dann von Post Corona. Ein häufiges Symptom sind Atembeschwerden. Das Foto zeit einen Patienten in einer Lungentest-Kabine. Hier wird seine Lungenfunktion gemessen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Saarbrücken Allein in den ersten beiden Quartalen waren 3000 Saarländer wegen der Spätfolgen von Corona in Behandlung. Fachärzte bieten jetzt den Hausärzten ihre Hilfe bei schwierigen Fällen an.

Die Spätfolgen einer Corona-Infektion sind für die Medizin noch weitgehend ein Rätsel. Dennoch ergreift die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes (KVS) jetzt Maßnahmen, um betroffenen Menschen schnell und nach dem neuesten Stand der Forschung helfen zu können. „Nach einer Covid-19-Erkrankungen können die Beschwerden über eine längere Zeit anhalten. Die Mediziner sprechen von Long Covid, wenn die Symptome direkt nach der Infektion noch mehr als vier Wochen fortbestehen. Treten hingegen zwölf Wochen nach der ursprünglichen Infektion und einer beschwerdefreien Zeit erneut Symptome auf, ist von Post Covid die Rede“ erläutert Dr. Gunter Hauptmann, der Vorsitzende der KVS.

Es ist noch völlig unklar, ob Long- und Post Covid nicht doch dasselbe sind und wodurch es überhaupt ausgelöst wird. Mehrere Ursachen werden diskutiert. „Es ist möglich, dass eine anhaltende Entzündung einzelner Organe durch das Virus selbst die Beschwerden auslöst oder ein erniedrigter Blut-Sauerstoffgehalt oder eine andauernde überschießende Reaktion des Immunsystems auf die Virusinfektion“, erläutert Hauptmann. Typisch ist ein wellenförmiger Verlauf der Beschwerden. Es gibt Phasen, in denen es den Menschen besser geht und sie sich fast normal fühlen, dann wiederum Phasen, in denen es zu einer deutlichen Verschlechterung kommt.

Info Aktuelle Informationen für Long-Covid-Patienten Auf der Internetseite der KVS ist im für alle zugänglichen öffentlichen Bereich die „Leitlinie Long-Post-Covid-Syndrom“ für Betroffene, Angehörige und Pflegepersonal zu finden (im Suchfeld Leitlinie Long Post Covid eingeben). In der Leitlinie haben Experten zahlreicher medizinischer Fachgesellschaften in verständlicher Form niedergeschrieben, was bisher über die Spätfolgen von Covid und deren möglichen Ursachen bekannt ist. www.kvsaarland.de

Im Saarland haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie rund 48 000 Menschen infiziert. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) hat für die KVS anhand der Abrechnungsscheine, die die saarländischen Haus- und Fachärzte eingereicht haben, errechnet, dass im ersten Quartal 1477 der mit Corona Infizierten unter Long- oder Post Covid gelitten haben. Die Zahlen fürs zweite Quartal sind noch ausgewertet, „aber nach einem ersten Überblick sind es ähnlich viele Patienten wie im ersten Quartal, wahrscheinlich einige mehr“, informiert Hauptmann. Es hat sich herausgestellt, dass fast jeder dritte Betroffene vorher eine nicht wahrgenommene Infektion hatte.

Das ZI hat auch die häufigsten Beschwerden der Long- und Post-Covid-Patienten im Saarland aufgelistet: Halsschmerzen und Heiserkeit (24 Prozent), Kurzatmigkeit (23 Prozent), Ermüdung und Erschöpfung (18 Prozent), Husten (7 Prozent), Schlafstörungen (6 Prozent), Kopfschmerzen (6 Prozent) sowie Geruchs- und Geschmacksstörungen (4 Prozent). Seltener treten Bauchschmerzen, Brustschmerzen, Durchfall, Appetitverlust, Fieber, Muskelschmerzen und Haarausfall auf. Um die Spätfolgen einer Covid-Erkrankungen von einer normalen Erkältung unterscheiden zu können, ist ein Bluttest erforderlich, um Antikörper gegen das Corona-Virus nachzuweisen. Da über Long- und Post Covid nur wenig bekannt ist, werden die Symptome wie bei anderen Infektionen behandelt. Bei Heiserkeit werden zum Beispiel Lutschtabletten verschrieben, bei Atembeschwerden ein Atemtraining wie bei Asthma.

„Von Long- und Post Covid sind deutlich mehr Frauen als Männer betroffen, und das in allen Altersgruppen“, sagt Hauptmann. „Den Grund dafür kennen wir nicht.“ Die meisten Patienten zählen zur Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Die Analysen der Krankenakten haben gezeigt, das mehr als 98 Prozent der Long- und Post-Covid-Patienten im Saarland schon im Vorjahr 2020 wegen anderer gesundheitlicher Probleme in ärztlicher Behandlung waren. „Zum Beispiel wegen einer Infektion der oberen Atemwege, Fettstoffwechselstörungen oder Asthma“, sagt Hauptmann.

Von den Patienten mit Long- oder Post-Covid-Beschwerden wandten sich 68 Prozent an ihren Hausarzt, 25 Prozent suchten einen Internisten auf. Um in Zweifelsfällen Klarheit zu erlangen, überwiesen die Ärzte rund ein Drittel der Patienten an weitere Spezialisten wie Lungenfachärzte, Röntgenfachärzte oder Kardiologen.

Damit die Hausärzte ohne Aufwand einen Facharzt finden können, der Long- und Post-Covid-Patienten bei Unklarheiten möglichst schnell übernimmt, baut die KVS jetzt eine Datenbank auf. „Hier können sich Fachärzte nach den Landkreisen sortiert selbst eintragen, wenn sie zur Zusammenarbeit mit den Hausärzten bereit sind“, erläutert Gunter Hauptmann. Seit Mittwoch können sich Fachärzte in die Liste eintragen. Diese ist im geschlossenen Mitgliederbereich zu finden, kann also nur von angemeldeten Ärzten eingesehen werden. „Wir haben im Saarland rund 1100 Fachärzte. Die Datenbank erleichtert es also den Hausärzten, zum Beispiel einen Lungenfacharzt, einen Kardiologen, einen Hals-Nasen-Ohrenarzt, einen Dermatologen, einen Neurologen oder Psychiater in der Nähe zu finden, der bereit ist, Long- und Post-Covid-Patienten schnell zu versorgen. Das erspart viel Telefoniererei und hilft auch den Patienten“, sagt Hauptmann.