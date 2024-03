GDL ruft Lokführer zur Arbeitsniederlegung auf Erneuter Streik macht Bahnfahren für Saarländer zur Glückssache

Bahnreisende brauchen in dieser Woche weiterhin starke Nerven. Der nächste Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL hat auch große Auswirkungen auf das Saarland. Unter anderem fallen, so war der Stand am Montagabend laut Online-Portal der Bahn, die RE1-Verbindungen zwischen Saarbrücken und Mannheim aus. Ebenso werden „die TGV/ICE-Verbindungen zwischen Paris und Frankfurt aufgrund des Streiks in Deutschland höchstwahrscheinlich storniert“, sagte Charlotte Caillaux von der französischen Bahn SNCF, die gemeinsam mit der DB die Strecke bedient. Welche weiteren Züge am Dienstag im Saarland ausfallen und welche fahren, wird schrittweise in der Fahrplanauskunft veröffentlicht.