Interview : „Das Saarland ist für mich beispielhaft europäisch“

Christina Hecke (l.) als Kommissarin Judith Mohn mit Anja Kling. Am Samstag ermittelt sie in einem neuen Saarland-Krimi der Reihe „In Wahrheit“ im ZDF. Foto: ZDF und Christine Schroeder/Christine Schroeder

Saarbrücken/Saarlouis Seit fünf Jahren spielt Christina Hecke in der ZDF-Krimireihe „In Wahrheit“ die saarländische Kommissarin Judith Mohn. Warum sie nicht nur wegen der Dreharbeiten gern ins Saarland kommt.

Als Kommissarin Judith Mohn ermittelt Christina Hecke seit 2017 für die ZDF-Krimireihe „In Wahrheit“ in Fällen, die an tatsächliche Ereignisse angelehnt sind. Ein Gespräch über die Wahrheit und die Dreharbeiten im Saarland.

Frau Hecke, die Fälle, die Sie in der Reihe „In Wahrheit“ lösen, haben sich immer tatsächlich so oder so ähnlich zugetragen. Ist „In Wahrheit“ also eine Mischung aus „True Crime“ und Spielfilm?

Info Um was geht es im Krimi „In Wahrheit – In einem anderen Leben“? Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) ermittelt diese Mal im Falle einer Vergewaltigung. Barbara Falk (Anja Kling) wurde in ihrem Haus betäubt und missbraucht. Doch Spuren für einen Einbruch gibt es nicht. Während ihre männlichen Kollegen zweifeln, ist die Kommissarin davon überzeugt, dass das Opfer die Wahrheit sagt. Gedreht wurde unter anderem in Saarlouis bei der Polizei, im Stadtgartengymnasium, an den Wallanlagen und im Hotel „La Maison“, in Saarbrücken im Landespolizeipräsidium und bei der Sparkasse am Neumarkt sowie im Pingusson-Bau. „In Wahrheit – In einem anderen Leben“ läuft im ZDF am Samstag, 21. August, um 20.15 Uhr.

HECKE Ich würde eher sagen: Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit, die hinter einem Verbrechen steht. Das ist auch die Ermittlungsstrategie meiner Figur, der Hauptkommissarin Judith Mohn. Sie versucht herauszufinden, was geschehen muss, damit jemand zum Täter oder zum Opfer wird.

… über das rein berufliche Interesse hinaus. Den neuen Fall haben ihre Kollegen ja bereits zu den Akten gelegt. Mohn ermittelt trotzdem weiter.

Info Christina Hecke spielt Kommissarin Judith Mohn Christina Hecke, 1979 in Stuttgart geboren, ist eine vielfach ausgezeichnete Theater- und Filmschauspielerin. Nach erfolgreichen Bühnenjahren wechselt sie 2009 vor die Kamera. Seitdem prägen ihre charakterstarken Frauenfiguren hochkarätige TV-Spielfilme, Serien und Kino-Produktionen. Seit 2017 ist sie die Kommissarin Judith Mohn in der ZDF-Reihe „In Wahrheit“. Hecke ist seit 2018 mit der Fotografin Steffi Henn verheiratet. Sie lebt in Berlin.

HECKE Ich glaube, das kennen viele Menschen: Man bekommt eine Realität vor die Nase, hat aber irgendwie das Gefühl, dass man nur die halbe Wahrheit erfährt. Judith geht diesem Gefühl nach, bis sie herausgefunden hat, was wirklich wahr ist.

Seit 2017 pendeln Sie zu den Dreharbeiten regelmäßig von Berlin ins Saarland. Was gefällt Ihnen besonders an dem Landstrich?

HECKE Es ist total spannend, im Saarland zu sein: Wenn man von Saarlouis aus nur gut zehn Kilometer weiter Richtung Westen fährt, ist man schon in Frankreich. Von einer Straße zur nächsten ist man in einem anderen Land. Natürlich haben wir innereuropäisch die Grenzen nicht mehr wirklich, dennoch ist es sofort spürbar. Aus diesem Grund ist das Saarland auch so multikulturell.

Erstaunlich, dass das jemanden fasziniert, der aus Berlin kommt.

HECKE Klar ist auch Berlin sehr bunt. Da werden um sie herum alle Sprachen gesprochen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, was auch immer. Berlin ist also eher international. Das Saarland ist für mich aber beispielhaft europäisch. Weil es irgendwie die Menschen vereint, die an dieser Grenze leben.

Haben Sie denn Zeit, während der Dreharbeiten auch mal rüber zu fahren nach Frankreich?

HECKE Ja, ja, natürlich. Ich beobachte gerne, das gehört zu meinem Beruf. Deshalb bin ich gerne da, wo ich etwas sehen kann, was sich sonst nicht vor meiner Nase abspielt. Und dort habe ich eine andere Nationalität, eine andere Kultur, andere Geschäfte, andere Gerüche, andere Geschmäcker. Das lehrt, die Welt zu verstehen.

Ihre Kommissarin kommt komplett ohne die üblichen Macken der Fernseh-Ermittler aus.

HECKE Ich bin ganz froh, dass es so ist. Ich habe mich immer wieder dafür eingesetzt, es so zu lassen, wenn es mal wieder von Autoren-Seite den Versuch gab, bei Judith noch irgendeine seelische Zerrissenheit mit einzubauen. Eine Macke, die erzählen soll, dass sie vom Leben irgendwie besonders gezeichnet ist, braucht sie nicht.

Sie haben sich offenbar intensiv mit der Figur beschäftigt...

HECKE Aber natürlich. Ich habe eine gute Freundin, die viele Jahre im Kriminaldauerdienst gearbeitet hat. Die habe ich gefragt, was denn den Beruf ausmache. Ihre Antwort – und das werden Sie jetzt vielleicht nicht glauben – war: „Das Wichtigste ist, dass man immer den Humor behält.“ Sie hat viel Tragisches erlebt – gerade im KDD kommt ja alles rein: Mord, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, häusliche Gewalt, das ganze Programm –, deshalb fand sie es immens wichtig, sich innerlich die Angebundenheit an sich selbst zu bewahren. Dafür steht auch Judith Mohn. Sie erlebt viel Leid, aber bewahrt sich ihre Transparenz.

Sie ist empathisch, freundlich, geht die Fälle ohne große Aufgeregtheit an. Hat sie da Ähnlichkeit mit Ihnen als Privatperson?

HECKE Eine gute Frage (lacht). Und die Antwort ist definitiv: Ja. Die Schönheit liegt schon darin, dass Judith Mohn eine Figur ist, die für mich von Herzen eingenommen ist. Ich sehe vieles genauso wie sie. Auch für mich ist Wahrheit das oberste Prinzip. Ehrlichkeit ist vielleicht mal kurz hässlich und haut das raus, was gerade da ist. Aber damit kann man dann wieder weiter gehen. Ganz vieles im Leben wird doch verblendet durch eine falsch verstandene Höflichkeit, durch eine zu erfüllende Etikette. Ich liebe die Ehrlichkeit. Sie ist der Schlüssel, um wirklich zu einer Wahrheit miteinander zu kommen.

Judith Mohn ist aber auch emotional. Als sich eine wichtige Zeugin das Leben nimmt, sitzt sie auf einer Bank im Wald und weint. So etwas wird bei den üblichen toughen Ermittlern nie gezeigt. Schade eigentlich, oder?

HECKE Vieles im Leben ist so hässlich, so brutal, so gewaltvoll, manchmal auch so ignorant innerhalb eines Verwaltungsapparats, eines Systems, einer Famile – und man kann nichts machen. Man ist handlungsunfähig. Das akzeptieren zu müssen, tut einem Herzen weh, das der Welt gegenüber wirklich offen ist. Und das darf auch wehtun. Da dürfen auch mal die Tränen laufen.

Die Fernsehzeitschrift „RTV“ hat zum Start der Reihe getitelt: „Warum noch ein Krimi? – Weil Christina Hecke die Hauptrolle spielt!” Was haben Sie empfunden, als Sie diese Schlagzeile gelesen haben?

HECKE Mir wurde es warm ums Herz, weil ich das Gefühl hatte, wer immer diese Headline formuliert hat, der hat in meiner Präsenz und in meinem Spiel eine Angebundenheit oder eine Wahrheit gesehen. Für mich ist das die Aufgabe eines Schauspielers: sich erlauben, wirklich man selbst zu sein im Leben, ehrlich und authentisch, und dann voll für seine Figuren da zu sein. Das macht einen Spieler besonders.

Vor fast fünfzehn Jahren hat ein schwerer Verkehrsunfall ihre Einstellung zum Leben grundlegend verändert. Sie lagen zehn Tage lang im Koma, rangen mit dem Tod. Was machen Sie seither anders?

HECKE Alles! (lacht)

Wirklich?

HECKE Ich mache fast alles anders. Was nicht heißt, dass ich sage: Bis dahin war alles falsch. Auf gar keinen Fall! Aber mein Leben hat eher auf der Überholspur stattgefunden. Das war nicht immer gesund. Das ist nun einer großen Ruhe gewichen.

Eben haben Sie den sechsten Teil der Reihe abgedreht. „Unter Wasser“ heißt die Folge. Wie war die Arbeit unter Corona-Bedingungen?

HECKE Ich habe in diesem Jahr drei, im letzten Jahr einen Film unter Corona-Bedingungen gedreht. Es gab Leute im Team, die waren geimpft, alle wurden jeden Morgen getestet. Dieses Antreten zum Rapport (lacht) war natürlich neu. Das ist auch eine ungewohnte körperliche Belastung. Aber nach drei Filmen hatte ich mich daran gewöhnt, dass ich mir nicht als erstes beim Catering eine Tasse Tee hole, sondern dass mir jemand ein Stäbchen in die Nase steckt. Letztlich sind wir alle gefragt, Respekt vor einer Krankheit zu haben, die übertragbar ist. Andererseits sollten wir aber auch nicht hysterisch werden.