Saarbrücken Neuer Landesverband syrischer Ärzte im Saarland gegründet

Auf Bundesebene wurde bereits Ende 2020 die ehrenamtlich geführte Syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland „SyGAAD“ als eingetragener Verein anerkannt, in dem auch einige syrische Ärzte aus dem Saarland Mitglied sind. Nun folgte die eigene Landesgruppe für Ärzte und Pharmazeuten und Studenten aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz. „Das Saarland ist eine zweite Heimat für viele Akademiker mit Migrationshintergrund, etwa aus Syrien, geworden. Mit unserer Vernetzung und Unterstützung machen wir das Land noch attraktiver für die Ärzte und helfen dabei, dass noch mehr Fachkräfte, hier eine Arbeit finden können. In Zeiten, in denen die Konkurrenz um Fachkräfte sehr hoch ist, ist das wichtig“, so Zabad.