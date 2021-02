Saarländischer Rundfunk : Nur noch drei Kandidaten für Job des SR-Intendanten

Saarbrücken Die Wahl findet in einer Woche statt. Bis dahin laufen angeblich noch Gespräche auf hoher politischer Ebene.

Einer oder eine von diesen dreien wird es werden und den Dienst am 1. Mai antreten: Drei Kandidaten hat ein Wahlvorbereitungsausschuss zur Wahl des nächsten SR-Intendanten nominiert: Armgard Müller-Adams (47), SR-Chefredakteurin, Martin Grasmück (50), stellvertretender Programmdirektor, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker (61).

Die Vorsitzende des Rundfunkrates, Gisela Rink CDU), sagte: „Wir freuen uns, dass wir dem Rundfunkrat mit unserem Wahlvorschlag mehrere qualifizierte Personen zur Wahl vorschlagen können, die wir für besonders geeignet halten, den SR in die Zukunft zu führen und seine Eigenständigkeit zu wahren.“

Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 16. Januar war laut SR „eine Vielzahl an Bewerbungen“ eingegangen – über ein Dutzend sollen es gewesen sein. Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen hat der siebenköpfige Wahlvorbereitungsausschuss mit Bewerberinnen und Bewerbern „vorbereitende Gespräche“ geführt, wie es hieß.

Die zur Intendanten-Wahl vorgeschlagenen drei Personen werden sich in der Rundfunkratssitzung am Montag, 22. Februar, ab 16 Uhr in der Saarlandhalle – durchgeführt unter Corona-Bedingungen – den 39 stimmberechtigten Mitgliedern des Rundfunkrates persönlich vorstellen. Anschließend findet die Wahl statt.