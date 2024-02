Saarbrücker Max-Planck-Institut Saarbrücker MPi und Google vertiefen Partnerschaft

Das Saarbrücker Max-Planck-Institut (MPI) für Informatik und Google vertiefen ihre seit November 2022 bestehende strategische Forschungspartnerschaft. Google finanziert am „Saarbrücken Research Center for Visual Computing, Interaction and Artificial Intelligence (VIA)” einen neuen Forschungsschwerpunkt „Vision and Language Models (VLMs)“ unter Leitung von Prof. Bernt Schiele. Beim Besuch von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in der Londoner Google-Zentrale stellten die Max-Planck-Direktoren Bernt Schiele und Christian Theobalt ihr das Projekt am Montag vor.